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Московское «Динамо» одолело «Торпедо» в серии буллитов

Московское «Динамо» одолело «Торпедо» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней арене одержало победу над нижегородским «Торпедо», встреча завершилась в серии буллитов — 4:3 Б.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Сидляров. Во втором периоде «Торпедо» сумело сравнять счёт — на заброшенные шайбы Филипа Хольма и Кирилла Уракова хозяева ответили только голом Дмитрия Кагарлицкого. В третьем периоде стороны обменялись точными бросками, авторами которых стали Владимир Галузин и Вадим Шипачёв. Остаток встречи и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов победили хозяева, победный буллит реализовал Шипачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 октября 2018, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
4 : 3
1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Сидляров (Зайцев, Панкратов) – 09:29 (5x5), 1:1 – Хольм – 27:47 (5x4), 1:2 – Ураков (Веряев, Ильин) – 29:40 (5x5), 2:2 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 36:00 (5x4), 2:3 – Галузин (Варнаков, Шенфельд) – 45:48 (5x4), 3:3 – Шипачёв (Никулин) – 49:54 (5x4), 4:3 – Шипачёв – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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