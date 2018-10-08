Московское «Динамо» одолело «Торпедо» в серии буллитов

Московское «Динамо» на домашней арене одержало победу над нижегородским «Торпедо», встреча завершилась в серии буллитов — 4:3 Б.



Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Сидляров. Во втором периоде «Торпедо» сумело сравнять счёт — на заброшенные шайбы Филипа Хольма и Кирилла Уракова хозяева ответили только голом Дмитрия Кагарлицкого. В третьем периоде стороны обменялись точными бросками, авторами которых стали Владимир Галузин и Вадим Шипачёв. Остаток встречи и овертайм прошли без заброшенных шайб, а в серии буллитов победили хозяева, победный буллит реализовал Шипачёв.

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