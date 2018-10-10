Коваленко: Крикунов олицетворяет отдельную эпоху в российском хоккее

Глава профсоюза Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко прокомментировал назначение на должность главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова и заявил, что многие именитые хоккеисты возвращаются в профсоюз.

«Прежде всего хотел бы поздравить знаменитого специалиста Владимира Крикунова с возвращением в КХЛ. Владимир Васильевич олицетворяет отдельную эпоху в современном российском хоккее, он всегда был лидером профсоюзного движения в тренерском корпусе. Нас радует, что представители классической советской школы хоккея, которая была лучшей в мире, востребованы и сегодня.

Хоккеисты КХЛ становятся всё более грамотными. Особенно в условиях финансовой оптимизации и в стране, и в лиге, когда даже в ходе сезона делаются попытки сократить зарплаты некоторых игроков, чему в данный момент активно препятствует наша организация, конкретные случаи приведу позже. Также на игроков влияют переходы из больших клубов в клубы с жесткими бюджетами. В результате мы видим новую тенденцию: многие именитые хоккеисты возвращаются в профсоюз. Например, один из лучших защитников в истории КХЛ Денис Куляш, который летом после перехода из «Салавата Юлаева» в «Северсталь» изменил свою позицию. Как и другой лидер «Северстали» Максим Рыбин», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.