Меньшиков: ЦСКА проще играть, поскольку у него больше хоккеистов

Защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков поделился эмоциями после гостевого поражения от ЦСКА (1:5).



«Почему случился провал в третьем периоде? Нас много закрывали в своей зоне, несколько смен удачно они наложили. «Динамо» нужно было по возможности быстрее меняться. Думаю, что сделаем анализ игры и исправим эти моменты.



Мы прибавляем от матча к матчу? С таким соперником как раз всё хорошо видно. Играли здорово до счёта 1:2, потом пропустили три шайбы подряд. Нельзя так.



ЦСКА имеет больше игроков в составе, поэтому им играть проще? Однозначно. Это плюс для таких команд, у которых лавка больше. Но нас это не оправдывает. Опять же, получилось так, что мы играли четвёртый матч день через день, из-за этого была небольшая усталость.



Мой гол? Здорово, что забил. Вышел в большинстве, Вадим Шипачёв прекрасно отдал, мне оставалось только попасть в ворота», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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