Билялетдинов: одной шайбы для «Ак Барса» мало, у нас были моменты

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от матча с московским «Спартаком» (1:0).



«Игра была неплохая, обе команды хорошо двигались, создавали моменты. У нас было достаточно моментов, чтобы забить. Конечно, одной шайбы мало, но не получается пока забить. Будем делать акцент на этом и поправлять свою работу в этом плане.



Я думаю, играть на ноль ­­— это хорошо и для Гарипова, и для команды.



Владимир Ткачёв долго не может забить? Мне кажется, этот вопрос нужно задавать не мне, а игроку, так будет правильнее. Он работает, трудится, но не получается. Подойдите к игроку и спросите, такая возможность есть», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» одолел «Спартак», у Гарипова — «сухарь»