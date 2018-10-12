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«Лос-Анджелес» победил «Монреаль», Ковальчук нанёс восемь бросков в створ

«Лос-Анджелес» победил «Монреаль», Ковальчук нанёс восемь бросков в створ
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома играл с «Лос-Анджелес Кингз» и потерпел поражение со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

Нападающий «королей» Джефф Картер принял участие во всех трёх голевых атаках, забив гол и сделав две результативные передачи. Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе и Майк Амадио. Джек Кэмпбелл отразил все 40 бросков.

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 22 секунды, за которые нанёс восемь бросков в створ ворот.

Параллельно «Миннесота Уайлд» в овертайме домашнего матча одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0), хотя уступал 0:2.

В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, по голу на свой счёт записали Эрик Стаал и Райан Сутер. Форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт также оформил дубль, одна заброшенная шайба на счету Доминика Кагуна.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0 : 3
0:2, 0:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Кемпе (Тоффоли, Картер) – 03:56 (5x5), 0:2 – Амадио (Андерсон-Долан, Картер) – 11:31 (5x5), 0:3 – Картер (Маззин, Мартинес) – 49:04 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 3
0:2, 2:0, 1:1, 1:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт (Тэйвз, Рутта) – 10:07 (4x4), 0:2 – Кагун (Тэйвз, Дебринкэт) – 12:50 (5x5), 1:2 – Стаал (Цукер, Сутер) – 33:19 (5x5), 2:2 – Цукер (Стаал, Гринвей) – 39:57 (5x5), 2:3 – Дебринкэт (Кейн) – 42:29 (5x4), 3:3 – Сутер (Паризе, Стаал) – 59:37 (5x5), 4:3 – Цукер (Сутер, Паризе) – 63:25 (3x3)
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