«Лос-Анджелес» победил «Монреаль», Ковальчук нанёс восемь бросков в створ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома играл с «Лос-Анджелес Кингз» и потерпел поражение со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

Нападающий «королей» Джефф Картер принял участие во всех трёх голевых атаках, забив гол и сделав две результативные передачи. Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе и Майк Амадио. Джек Кэмпбелл отразил все 40 бросков.

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 22 секунды, за которые нанёс восемь бросков в створ ворот.

Параллельно «Миннесота Уайлд» в овертайме домашнего матча одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0), хотя уступал 0:2.



В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, по голу на свой счёт записали Эрик Стаал и Райан Сутер. Форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт также оформил дубль, одна заброшенная шайба на счету Доминика Кагуна.