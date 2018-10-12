Остон Мэттьюс – 5-й игрок за 75 лет, забросивший 9 шайб в 5 первых матчах сезона

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Майка Бэбкока.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль. В пяти матчах на счету 21-летнего форварда стало девять заброшенных шайб. В четырёх играх сезона Остон оформлял дубль. За последние 75 лет только четыре игрока показывали такую результативность на таком стартовом отрезке – Майк Босси (1984/85), Марио Лемье (1988/89), Патрик Марло (2012/13) и Александр Овечкин (2017/18).

Видео одной из шайб Остона можно посмотреть на официальном YouTube-канале НХЛ.

За карьеру в НХЛ на счету американского форварда 144 (83+61) очка в 149 играх.