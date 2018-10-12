Маккензи: «Монреаль» пытается обменять Щербака и Плеканеца

Известный канадский обозреватель Боб Маккензи прокомментировал ситуацию с нападающими «Монреаль Канадиенс» Никитой Щербаком и Томашем Плеканецем.

«Генеральный менеджер «канадцев» Марк Бержевен дал понять своим 30 коллегам, что готов обсуждать обмены. В любой вечер может состояться сделка с участием Никиты Щербака и Томаша Плеканеца, которые находятся в запасе. То же самое касается Ника Делорье и Джейкоба де ла Роуза. Кого-то могут поставить на драфт отказов, но тогда есть риск потерять игрока без всякой компенсации. В любом случае Бержевен дал понять другим командам: «Если вы хотите поговорить об этих хоккеистах, можете смело звонить мне», — сказал Маккензи в эфире TSN Insider Trading.

22-летний Щербак был задрафтован «Монреалем» в 2014 году под 26-м номером. В нынешнем сезоне он не сыграл за «Канадиенс» ни одного матча, постоянно оставаясь в запасе. «Монреаль» начал сезон с одной победы в трёх матчах.