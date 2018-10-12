ЦСКА и «Адмирал» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт сегодня, 12 октября, начало – 19:30 мск.
В заявку столичного клуба не попали защитники Никита Нестеров и Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов, Линден Вей и Михаил Григоренко.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Далбек – Ермаков, Слепышев – Андронов – Калинин;
Пашнин – Робинсон, Окулов – Попов – Шалунов;
Блажиевский – Макеев, Телегин – Скотт – Хансен;
Чмыхов, Толчинский – Карнаухов – Ртищев, Светлаков.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Мищенко – Антропов, Черников – Вихарев – Бутузов.
Кубаn – Угольников, Коньков – Полак – Говорка;
Таратунин – Козловский, Глазачев – Мерескин – Воронин;
Таталин, Зайцев – А. Стрельцов – В. Стрельцов.
ЦСКА – «Адмирал»: Капризов, Вей и Григоренко не попали в состав хозяев