Анисимов в матче с «Сент-Луисом» забросил свою первую шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов отметился своей первой заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Сент-Луис Блюз» (идёт 3-й период, счёт равный — 3:3) форвард забросил в первом периоде на 12-й минуте, ассистентами выступили Доминик Кагун и Брэндон Саад.

Эта шайба стала первым очком Анисимова в 5 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ россиянин отметился 311 (149+162) баллами за результативность в 630 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Анисимова доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 72 матчах регулярного чемпионата-2017/18 30-летний Анисимов набрал 31 (20+11) очко при показателе полезности «-17». Россиянин выступает за «Чикаго» с 2015 года.