Никита Кучеров набрал первое очко в сезоне НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ. В домашней встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (идёт первый период, счёт — 3:0 в пользу «Тампы») форвард выступил ассистентом в голе Виктора Хедмана.

Стоит отметить, что Кучеров воссоединился с партнёрами по «тройняшкам» — Ондржеем Палатом и Тайлером Джонсоном, которые были ударной силой «молний» в сезоне-2014/15. Российский хоккеист проводит третью игру в этом регулярном чемпионате.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, этим летом Кучеров продлил контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на восемь лет и $ 76 млн. При этом соглашение начнёт действовать с сезона-2019/20 — ближайший сезон Кучеров отыграет по старому контракту, который приносит ему $ 4,76 млн в год. В предыдущем сезоне Никита набрал ровно 100 очков — на его счету 39 заброшенных шайб и 61 результативная передача.