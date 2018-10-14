Борщевский: большие претензии к нападающим «Амура», нужно забивать голы

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский поделился впечатлениями от игры с ЦСКА, в которой хабаровчане уступили со счётом 0:5.



«Второй матч с ЦСКА мы никак не можем сыграть в свою игру. Сегодня играли до первой пропущенной шайбы. К сожалению, второй период полностью провалили, будем разбираться. Играли с очень сильным соперником, для нас это хороший урок, проявились все ошибки. В последней двацатиминутке настраивались провести хороший период, но всё равно пропустили в меньшинстве.



Не забрасывая ни одной шайбы, очень сложно сыграть хорошо и выиграть матч. Сегодня большие претензии к нападающим. Несмотря ни на что, готовимся к следующей игре. Настраиваемся на каждую игру, нам не просто так даются очки. Следующие две встречи на выезде у нас тоже будут сложными. Надо выигрывать, чтобы приблизиться к зоне плей-офф», — сказал Борщевский.

ЦСКА разгромил «Амур», одержав 12-ю победу подряд