Сегодня в минском «Динамо» рассмотрят вопрос об отставке Горди Дуайера

Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 15 октября, состоится регулярное заседание наблюдательного совета минского «Динамо», на котором, как ожидается, подымется вопрос об отставке главного тренера Горди Дуайера.

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На данный момент подопечные канадского специалиста располагаются на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. После 17 проведённых матчей в активе «зубров» 11 очков (четыре победы при 13 поражениях).

Минский клуб имеет шестиматчевую серию поражений и продолжает подготовку к заключительному матчу домашней серии. Завтра, 16 октября, «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с ещё одним аутсайдером Запада — московским «Динамо».

Одним из кандидатов на должность главного тренера минского клуба является нынешний наставник сборной Беларуси Андрей Сидоренко.