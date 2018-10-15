Александр Макаров подписал полноценный контракт с «Северсталью»

Череповецкая «Северсталь» подписала полноценный контракт с защитником Александром Макаровым, информирует официальный сайт клуба. Ранее игрок находился в клубе на пробном соглашении.

В трёх матчах в составе команды защитник не набрал ни одного балла за результативность. В среднем за матч Александр проводил на льду 11 минут 20 секунд.

Макаров в этом сезоне покинул новосибирскую «Сибирь», контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе клуба. В этом сезоне 28-летний Макаров принял участие в одном матче новосибирской команды, сыграв 34 секунды с рижским «Динамо» и заработав показатель полезности «-1». Состав «Сибири» Макаров пополнил в минувшем сезоне, перейдя из «Югры».



Ранее игрок также защищал цвета нижегородского «Торпедо», подмосковного «Витязя», новокузнецкого «Металлурга» и ханты-мансийской «Югры».