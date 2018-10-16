«Спартак» пожаловался на комментарий матча со СКА на канале КХЛ ТВ

Хоккейный клуб «Спартак» выразил недовольство комментарием матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ). Нападающий СКА Наиль Якупов, отмечая заброшенную в овертайме шайбу, приложил руку к уху, а комментатор КХЛ ТВ Олег Мосалёв в этот момент сказал: «Наиль Якупов: слышите меня, болельщики, мы всё-таки сделали это».

«Пресс-служба клуба обсудила вчерашний репортаж из Петербурга с креативным продюсером КХЛ ТВ Дмитрием Фёдоровым. Позицию «Спартака» одному из руководителей хоккейного телеканала мы озвучили. Соответствующее письмо от клуба в отдел трансляций будет сегодня направлено», — сказано в официальном заявлении московского клуба.

Видео гола Якупова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.