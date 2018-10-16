КХЛ определила лучшие сейвы игровой недели

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте выбрала лучшие сейвы прошедшей недели.



«На 10-м месте голкипер подмосковного «Витязя» Йони Ортио, отбивший локтем шайбу после броска Юрки Йокипакки. Финский голкипер получает на этой неделе ещё и бронзовую награду за сэйв ловушкой в игре с «Йокеритом». Восьмое место у Ивана Бочарова из московского «Динамо», который уже в падении сумел закрыть штангу и не дать отличиться игроку «Торпедо». Мэтью Майоне из рижского «Динамо» проводит великолепный сезон, но и он ничего не смог поделать с Хенриком Карлссоном из «Барыса» даже на добивании.



Первую пятёрку открывает ветеран Константин Барулин, который вышел победителем из дуэли с другими «титаном» — Александром Сёминым. Кристерс Гудлевскис в матче с «Адмиралом» впервые сыграл «на ноль», один из сэйвов занял место в нашем хит-параде. Латвийский голкипер отразил бросок Сергея Конькова в упор. Парировать два броска, столкнуться с нападающим, а затем среагировать на выстрел от синей линии? Нет ничего невозможного для Игоря Бобкова, и за свою отличную работу он получает второе место на этой неделе. Какой топ без вратарей «Куньлуня»? Первое место у Александра Лазушина, который ловушкой выловил шайбу после броска Михала Ржепика с близкого расстояния», — сообщается на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.