Тарасенко: отдыхал в отпуске две недели, остальное время восстанавливал плечо

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, как проводил время в отпуске. Российский форвард из-за травмы плеча пропустил чемпионат мира.



«Отдыхал в отпуске только две недели. Остальное время восстанавливал плечо, по три раза в неделю ездил в несколько мест к врачам. Много с кем занимался. Наверное, они не прочитают интервью по-русски. Но спасибо им, люди проделали хорошую работу, поддерживали меня. Было тяжело. Но теперь всё позади, уже идёт чемпионат. Надо смотреть вперёд.



Понятно, что пришлось менять предсезонную подготовку. Какое-то время нельзя было работать над верхней частью тела. Долгое время у меня имелись ограничения из-за плеча. Но я рано начал тренироваться, чтобы в хорошей форме прибыть в лагерь. В этом году у нас были тяжёлые тесты, к ним нужно было готовиться», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

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