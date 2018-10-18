Вильям Нюландер требует от «Торонто» $ 8 млн в год

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас вылетел в Швейцарию для проведения очередного раунда переговоров с нападающим Вильямом Нюландером. У Дубаса запланирована встреча с самим хоккеистом и агентом игрока Льюисом Гроссом, при этом сам нападающий с конца лета безвыездно находился на родине в Швеции.



В соответствии с коллективным соглашением, контракт с Нюландером, который находится в статусе ограниченно свободного агента, должен быть подписан до 1 декабря. В противном случае форвард потеряет возможность играть в НХЛ в нынешнем сезоне.



По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, «Торонто» не заинтересован в обмене Нюландера в другой клуб. Как сообщает другой обозреватель TSN Даррен Дрегер, игрок требует от «кленовых листьев» долгосрочный контракт на $ 8 млн за сезон и не отступает от первоначальных требований, в то время как «Торонто» готов предложить зарплату около $ 6,6 млн в год.



Напомним, что Нюландер сыграл за «Торонто» 185 матчей, набрав 135 (48+87) очков.

«Салават» может подписать форварда «Торонто» Нюландера