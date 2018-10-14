«Салават» может подписать форварда «Торонто» Нюландера

Клуб КХЛ «Салават Юлаев» может подписать форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера. Напомним, хоккеист пока не может договориться с канадским клубом по новому контракту. Он остаётся в статусе ограниченно свободного агента.



22-летний Нюландер дебютировал в «Торонто» три года назад. В прошлом сезоне форвард набрал 61 (20+41) очко. «Торонто» выбрал его под восьмым номером на драфте-2014.

Ранее игрок прокомментировал тот факт, что он не может договориться с «Торонто»: «Я всё-таки должен заботиться о себе, принимать решения, которые я и мой агент считаем правильными. Мне надо думать, что будет через несколько лет. Речь идёт о моём будущем. Сейчас я нахожусь в Швеции и тренируюсь самостоятельно. Готов прибыть в расположение «Торонто», как только у меня на руках будет новый контракт».



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