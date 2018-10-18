Светлов — о причинах поражения: много молодых игроков, и летаем туда-сюда

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (0:4).



«Поздравляю «Локомотив» с победой. В первом периоде у нас была хорошая игра, многое получалось, но во втором периоде допустили две грубейшие ошибки, за который соперник нас сразу же наказал. В большинстве получили ненужный гол, и вторая шайба закатилась курьёзно, после этого игра поломалась. Третий период нормально сыграли, было желание, движение, хотели показать, что не развалились. То, что показали хорошую игру в последние 20 минут, — большой плюс команде.



Почему за пять минут пропустили три шайбы? Это связано с тем, что у нас много молодых ребят, кто-то впервые играет в КХЛ. У нас сложный календарь, летаем туда-сюда, между блоками домашних и выездных серий пауз нет, очень много времени проводим в переездах, поэтому силы кончаются», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.