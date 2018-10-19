Нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьёв впервые в сезоне не попал в состав

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1).

Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьёв впервые в сезоне пропустил матч по решению тренера. В предыдущем встречи с «Флоридой» российский нападающий провёл на льду 8 минут 4 секунды, за которые не отметился результативными действиями. По ходу встречи воспитанник «Салавата Юлаева» был переведён в четвёртое звено.

В этом сезоне Воробьёв сыграл шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «0» и двух штрафных минутах. В среднем за матч его игровое время составляет 12 минут 22 секунды В последнем матче впервые в сезоне Михаил провёл на льду меньше 10 минут.