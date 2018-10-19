Радулов, скорее всего, пропустит матч «Далласа» с «Миннесотой»

Российский форвард клуба «Даллас Старз» Александр Радулов с большой вероятностью пропустит матч НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который состоится в ночь с 19 на 20 октября, сообщает пресс-служба клуба из Техаса.

Россиянин испытывает проблемы со здоровьем в связи с травмой нижней части спины. Если Радулов не сможет принять участие в матче, в стартовой пятёрке его заменит Роопе Хинц, который составит тройку нападения с Джейми Бенном и Тайлером Сегином.

Всего в этом сезоне на счету Радулова четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач в пяти матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков.

«Даллас» в шести матчах сезона одержал три победы. Команда из Техаса занимает в Западной конференции 10-е место.