Итоги дня НХЛ для россиян: «-3» Радулова, гол Ковальчука, шесть хитов Зайцева

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие пять российских хоккеистов.
В составе «Торонто» удачный матч провёл Игорь Ожиганов. Ему было доверено провести на льду 19 минут 27 секунд. Всё это время он играл в равных составах, став лидером команды по этому показателю. Ожиганов установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Форвард «Далласа» Александр Радулов довёл результативную серию на старте сезона НХЛ до пяти матчей, однако завершил матч с показателем полезности «-3. Илья Ковальчук забросил вторую шайбу в сезоне, заработал показатель полезности «-1», четыре раза бросил в створ и сыграл 19 минут 18 секунд.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|1+0
|0
|4
|-1
|19.18
|100%
|1
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|2
|5
|-3
|23.04
|0%
|2
|2
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|2
|-1
|10.40
|-
|0
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|1
|0
|19.35
|-
|6
|2
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|1
|0
|19.27
|-
|2
|2