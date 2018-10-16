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Итоги дня НХЛ для россиян: «-3» Радулова, гол Ковальчука, шесть хитов Зайцева

Итоги дня НХЛ для россиян: «-3» Радулова, гол Ковальчука, шесть хитов Зайцева
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие пять российских хоккеистов.

В составе «Торонто» удачный матч провёл Игорь Ожиганов. Ему было доверено провести на льду 19 минут 27 секунд. Всё это время он играл в равных составах, став лидером команды по этому показателю. Ожиганов установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Форвард «Далласа» Александр Радулов довёл результативную серию на старте сезона НХЛ до пяти матчей, однако завершил матч с показателем полезности «-3. Илья Ковальчук забросил вторую шайбу в сезоне, заработал показатель полезности «-1», четыре раза бросил в створ и сыграл 19 минут 18 секунд.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»1+004-119.18100%10
Радулов (н)«Даллас»0+125-323.040%22
Ничушкин (н)«Даллас»0+002-110.40-00
Зайцев (з)«Торонто»0+001019.35-62
Ожиганов (з)«Торонто»0+001019.27-22
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