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«Флорида» по буллитам обыграла «Вашингтон», у Дадонова и Кузнецова по два очка

«Флорида» по буллитам обыграла «Вашингтон», у Дадонова и Кузнецова по два очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Флориде Пантерз», проиграв третий раз в четырёх последних встречах – 5:6 (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1). В стартовом периоде «пантеры» оказалась заметно сильнее (4:1), во втором – «капиталисты» (1:3).

Голами в составе хозяев отметились Джон Карлсон, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Никлас Бекстрём, у гостей – Винсент Трочек, Евгений Дадонов, Колтон Севьюр, Джаред Макканн и Джонатан Юбердо. Также на счету последнего победный буллит.

Александр Овечкин два раза бросил по воротам, заработал двухминутное удаление, не реализовал послематчевый штрафной бросок и сделал 4 хита за 22 минуты и 50 секунд, проведённых на льду. У Дмитрия Орлова четыре броска в створ, показатель полезности «-1» за сыгранные 23:09. Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачи, реализованным буллитом, двумя удалениями за 20:58 минут на льду.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов забросил шайбу в большинстве и сделал результативную передачу. Также на его счету три броска в створ ворот за сыгранные 21:45. Богдан Киселевич провёл на льду 11 минут 26 секунд и отметился показателем полезности «-2».

«Вашингтон» с восемью очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Флориды» это первая победа в сезоне, команда располагается на 15-м месте.

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НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2018, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 6
1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Трочек (Юбердо, Петрович) – 10:49 (5x5), 1:1 – Карлсон (Эллер, Кемпны) – 15:26 (5x5), 1:2 – Дадонов (Барков, Трочек) – 15:58 (5x4), 1:3 – Севьюр (Юбердо, Трочек) – 16:36 (5x5), 1:4 – Макканн (Мальгин, Яндл) – 18:52 (5x5), 2:4 – Коннолли (Врана) – 21:48 (5x5), 3:4 – Врана (Эллер, Коннолли) – 28:38 (5x5), 4:4 – Смит-Пелли (Нисканен, Кузнецов) – 33:15 (5x5), 4:5 – Юбердо (Дадонов, Хоффман) – 39:10 (5x3), 5:5 – Бекстрём (Эллер, Кузнецов) – 58:35 (6x4), 5:6 – Юбердо – 65:00 ( ПБ)
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