«Флорида» по буллитам обыграла «Вашингтон», у Дадонова и Кузнецова по два очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома уступил «Флориде Пантерз», проиграв третий раз в четырёх последних встречах – 5:6 (1:4, 3:1, 1:0, 0:0, 0:1). В стартовом периоде «пантеры» оказалась заметно сильнее (4:1), во втором – «капиталисты» (1:3).

Голами в составе хозяев отметились Джон Карлсон, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Деванте Смит-Пелли и Никлас Бекстрём, у гостей – Винсент Трочек, Евгений Дадонов, Колтон Севьюр, Джаред Макканн и Джонатан Юбердо. Также на счету последнего победный буллит.

Александр Овечкин два раза бросил по воротам, заработал двухминутное удаление, не реализовал послематчевый штрафной бросок и сделал 4 хита за 22 минуты и 50 секунд, проведённых на льду. У Дмитрия Орлова четыре броска в створ, показатель полезности «-1» за сыгранные 23:09. Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачи, реализованным буллитом, двумя удалениями за 20:58 минут на льду.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов забросил шайбу в большинстве и сделал результативную передачу. Также на его счету три броска в створ ворот за сыгранные 21:45. Богдан Киселевич провёл на льду 11 минут 26 секунд и отметился показателем полезности «-2».

«Вашингтон» с восемью очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для «Флориды» это первая победа в сезоне, команда располагается на 15-м месте.