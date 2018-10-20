Защитник «Коламбуса» Джонс приступил к тренировкам после травмы

Защитник клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс близок к возвращению в строй после травмы, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Напомним, 23-летний американец повредил колено в предсезонной игре с «Баффало Сэйбрз» и пока не провёл ни одного матча в текущем чемпионате.



«После сегодняшней тренировки, которую он провел с небольшим контактом, он поговорит с врачами. Но с «Чикаго» он точно не будет играть. Он вышел с нами на лед, занимался и даже вел силовую борьбу. Значит, он близок к возвращению в состав. Однако не знаю, когда это произойдет. Но факт того, что он тренируется и может играть в тело, внушает оптимизм», — сказал главный тренер клуба Джон Торторелла.