«Рейнджерс» вернули Георгиева из АХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вернул голкипера Александра Георгиева из фарм-клуба в АХЛ, информирует официальный «твиттер» команды. В обратном направлении отправился голкипер Марек Мазанец.



Россиянин успел провести две игры в АХЛ, пропустив в общей сложности шесть шайб и одержав одну победу.



Георгиев сыграл только в одном матче текущего сезона Национальной хоккейной лиги, пропустив семь шайб в одной встрече при проценте отражённых бросков 82,1.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 российский голкипер провёл 10 матчей за основную команду, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 3,15 и проценте отражённых бросков 91,8.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19