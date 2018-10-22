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«Рейнджерс» вернули Георгиева из АХЛ

«Рейнджерс» вернули Георгиева из АХЛ
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» вернул голкипера Александра Георгиева из фарм-клуба в АХЛ, информирует официальный «твиттер» команды. В обратном направлении отправился голкипер Марек Мазанец.

Россиянин успел провести две игры в АХЛ, пропустив в общей сложности шесть шайб и одержав одну победу.

Георгиев сыграл только в одном матче текущего сезона Национальной хоккейной лиги, пропустив семь шайб в одной встрече при проценте отражённых бросков 82,1.

В регулярном чемпионате сезона-2017/18 российский голкипер провёл 10 матчей за основную команду, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 3,15 и проценте отражённых бросков 91,8.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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