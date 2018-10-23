Шайфли — о камбэке в игре с «Сент-Луисом»: послали всё к чёрту в перерыве

Нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Марк Шайфли поделился впечатлениями от выигранного матча с «Сент-Луис Блюз» (5:4). «Виннипег» несколько раз отыгрывался по ходу встречи, Шайфли записал в свой актив четыре (2+2) очка.



«Это было незабываемо. Перед третьим периодом мы сказали друг другу: „К черту всё, давайте выйдем на лёд, будем драться за каждую шайбу и просто получать удовольствие“. И это сработало», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Уже к 11-й минуте «блюзмены» обеспечили себе комфортный задел благодаря голам Райана О’Райлли и Колтона Парэйко, но Марк Шайфли затем сократил разрыв до минимума. Во втором периоде Винс Данн увеличил преимущество гостей. В начале третьего игрового отрезка хозяева сравняли счёт благодаря точным броскам Бена Шьяро и всё того же Шайфли. В очередной раз «Сент-Луис» вышел вперёд, отличился Давид Перрон, «Джетс» отыгрались, сняв вратаря, – шайбу забросил Брайан Литтл. В овертайме победу хозяевам принёс Джейкоб Труба.