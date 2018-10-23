Тертышный: врачи общаются с травмированными игроками, информации пока нет

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный поделился впечатлениями от проигранной встречи с череповецкой «Северсталью» (0:4). Специалист отметил, что соперник был свежее.



«Поздравляю соперника с победой. По горячим следам ничего не буду говорить про нашу игру. Разберём моменты, посмотрим матч и потом уже сделаем выводы. Игра у нас не получилась, соперник был свежее, более заряжен. Поэтому и такой результат.



Есть ли какая-то информация о состоянии здоровья получивших сегодня повреждения игроков? Пока нет. Доктора сейчас общаются с ними», — приводит слова специалиста официальный сайт череповецкого коллектива.



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