Умарк: последние дни были для меня непростыми, ушёл из жизни член семьи

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1) и рассказал, по какой причине вышел на игру с траурной повязкой.



«Нам нужны были эти два очка сегодня. Игру начали не лучшим образом, но добились результата. Надеюсь, что сохраним этот настрой на следующий матч.



С какими эмоциями выходил на матч? Последние дни были для меня непростыми. Ушёл член семьи. Сегодня я играл в память о нём. Почему на рукаве номер 59? Он родился в 59-м году, – передаёт слова Умарка «Спорт Бизнес Online».



Питерская команда открыла счёт на 14-й минуте усилиями Никиты Гусева. Уфимцы восстановили паритет за 36 секунд до окончания второго периода после того, как гостей огорчил Антон Бурдасов. Судьбу встречи решил точный бросок в исполнении Теэму Хартикайнена, который реализовал численное большинство за 19 секунд до финальной сирены — шайба залетела в ворота от головы финна.

Хартикайнен забивает лицом. Как вырвать победу у СКА на последних секундах Питерские «армейцы» стали клиентами «Салавата».