Нападающий «Нью-Джерси» Брайан Бойл вылечился от рака

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл сообщил, что его онкологическое заболевание находится в полной ремиссии. Это следует из результатов теста крови, сделанного в понедельник.



33-летнему центрфорварду, которому 19 сентября 2017 года поставили диагноз хроническая миелоидная лейкемия, врачи изначально сказали, что до полной ремиссии заболевания может пройти 18 месяцев. У него это заняло 12 месяцев и 33 дня.



«Тест BCR-ABL1 определяет содержание вызывающих лейкемию клеток, и когда мне впервые поставили диагноз, его значение составляло 75 процентов. В конце прошлого сезона было 0,08 процента, в июле — 0,04. В понедельник были сплошные нули. Это полная ремиссия, и я чувствую себя просто великолепно. Когда я сообщил супруге, она была очень рада и расчувствовалась. План сработал отлично, и я собираюсь продолжать его придерживаться. Новости хорошие, но для меня это почти ничего не меняет — я продолжу лечение», — сообщил Бойл.



В шести матчах этого сезона в активе Бойла 4 (3+1) очка. В среднем он проводит на льду 11 минут 42 секунды, играя в четвёртом звене.

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