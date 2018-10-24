Хартли: «Авангард» провёл худший третий период под моим руководством

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги победного матча с минским «Динамо» (4:3 ОТ).



«Каждый период сегодняшнего матча был под стать трём разным играм. На мой взгляд, обе команды показали не самый лучший хоккей. У «Авангарда» был сложный выезд, и сегодня с самого начала я видел, что у ребят нет скорости в ногах. Кроме того, команда владела шайбой не так хорошо, как этого хотелось бы.



Стоит отдать должное сопернику, который хорошо провёл первый период и забросил шайбу. Во втором отрезке уже мы оказались в состоянии реализовать свои возможности. В заключительном периоде мог быть любой сценарий. Это был худший третий период «Авангарда» под моим руководством.



Хотел бы выделить Илью Михеева, который порхал на льду. Находясь на скамейке, я с удовольствием наблюдал за его игрой. Илья был хорош на протяжении всего матча и стал автором победной шайбы», — сказал специалист на пресс-конференции после игры.

Хартли идёт по граблям ЦСКА. Хоккейная неделя с Ерыкаловым Отбойный молоток «Авангарда» уже не работает.