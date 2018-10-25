Мартемьянов: «Автомобилист» стал осторожничать, поведя в счёте

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (5:3).



«Хочу сказать болельщикам спасибо за сумасшедшую поддержку. Благодарю вратаря и полевых игроков за самоотверженную игру в обороне. Поведя в счёте, стали осторожничать и отпустили игру.



Соперник — очень мощная и грамотная команда. «Магнитка» сразу этим воспользовалась и перевела игру в нашу зону. Практически весь второй период «Магнитка» играла в нашей зоне. В обороне мы неплохо сыграли, ловили шайбы на себя. Не всё сегодня у нас получалось, соперник не дал много сделать. Стойко бились до конца. Это дорогого стоит», — рассказал тренер на пресс-конференции.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»