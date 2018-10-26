Билялетдинов одержал 500-ю победу в карьере как главный тренер «Ак Барса»

«Ак Барс» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Для Билялетдинова эта победа стала 500-й в качестве главного тренера «Ак Барса».

63-летний специалист выигрывал Кубок Гагарина, руководя «Ак Барсом» в сезонах-2008/09, 2009/10 и 2017/18. Билялетдинов в минувшем сезоне повторил рекорд Олега Знарка — единственного специалиста, кто до этого имел в своём активе три выигранных Кубка. Он дважды выигрывал с московским «Динамо» и ещё раз — с питерским СКА.



Кроме того с учётом чемпионатов России Билялетдинов является пятикратным чемпионом страны в качестве тренера (2000, 2006, 2009, 2010, 2018).