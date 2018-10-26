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Дубль Файзуллина не помешал «Ак Барсу» победить «Амур»

Дубль Файзуллина не помешал «Ак Барсу» победить «Амур»
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Хозяевам удалось открыть счёт на восьмой минуте стартового отрезка, когда цели достиг бросок Данила Файзуллина при игре в численном преимуществе. Второй период полностью остался за гостями, которым удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. По разу успех праздновали Владимир Ткачёв и Андрей Педан. В заключительной трети матча команды сначала обменялись точными выстрелами. В составе гостей ворота поразил Пол Постма, а в составе хозяев дубль оформил Файзуллин.

Окончательный счёт установил Роб Клинкхаммер, которого сбили с ног в момент выхода на пустые ворота, и шайба была засчитана.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2018, пятница. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 4
1:0, 0:2, 1:2
Ак Барс
Казань
1:0 – Файзуллин (Дедунов, Горшков) – 07:12 (5x4), 1:1 – Ткачёв (Галиев, Зарипов) – 21:22 (5x4), 1:2 – Педан (Постма) – 31:31 (5x5), 1:3 – Постма (Азеведу, Ландер) – 49:22 (5x5), 2:3 – Файзуллин (Пьянов, Йордан) – 54:10 (5x5), 2:4 – Клинкхаммер – 59:58 (en)

«Амур» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, казанский клуб в свою очередь одержал третью победу на аналогичном отрезке турнирного пути.

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