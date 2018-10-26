Дубль Файзуллина не помешал «Ак Барсу» победить «Амур»

«Ак Барс» победил «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Хозяевам удалось открыть счёт на восьмой минуте стартового отрезка, когда цели достиг бросок Данила Файзуллина при игре в численном преимуществе. Второй период полностью остался за гостями, которым удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. По разу успех праздновали Владимир Ткачёв и Андрей Педан. В заключительной трети матча команды сначала обменялись точными выстрелами. В составе гостей ворота поразил Пол Постма, а в составе хозяев дубль оформил Файзуллин.

Окончательный счёт установил Роб Клинкхаммер, которого сбили с ног в момент выхода на пустые ворота, и шайба была засчитана.

«Амур» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах, казанский клуб в свою очередь одержал третью победу на аналогичном отрезке турнирного пути.