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29 сейвов Василевского помогли «Тампа-Бэй» в гостях обыграть «Вегас»

29 сейвов Василевского помогли «Тампа-Бэй» в гостях обыграть «Вегас»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и закончилась со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу гостей. Эта победа стала для «Лайтнинг» третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Джонсон, Брейден Пойнт и Джей Ти Миллер. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 29 бросков.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 19 секунд, отметился передачей, нанёс два броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». На счету Михаила Сергачёва результативная передача и 5 силовых приёмов.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2018, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 3
1:2, 0:1, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Джонсон – 03:05 (5x5), 1:1 – Теодор (Карпентер) – 05:31 (5x5), 1:2 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 16:38 (5x5), 1:3 – Миллер (Киллорн, Сергачёв) – 24:47 (5x4), 2:3 – Карлссон (Так) – 41:37 (5x4)
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