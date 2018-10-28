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«Питтсбург» забросил пять шайб «Ванкуверу», у Малкина дубль

«Питтсбург» забросил пять шайб «Ванкуверу», у Малкина дубль
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и закончилась с разгромным счётом 5:0 (0:0, 0:2, 0:3) в пользу гостей. Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский форвард гостей Евгений Малкин, который оформил дубль и отметился передачей. Две шайбы также забросил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. По два балла за результативность набрали Фил Кессел (1+1) и Джейк Гюнцель (0+2). Голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит оформил шат-аут, отразив 29 бросков.

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут 41 секунду, совершил 3 броска, а также стал одним из немногих, кто сумел завершить матч с положительным показателем полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0 : 5
0:0, 0:2, 0:3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кессел (Мяяття, Малкин) – 25:50 (5x5), 0:2 – Кросби (Симон, Гюнцель) – 36:34 (5x5), 0:3 – Малкин (Спронг) – 54:15 (5x5), 0:4 – Малкин (Кессел, Хагелин) – 55:14 (5x5), 0:5 – Кросби (Олексяк, Гюнцель) – 57:43 (5x5)
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