«Питтсбург» забросил пять шайб «Ванкуверу», у Малкина дубль

«Питтсбург Пингвинз» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и закончилась с разгромным счётом 5:0 (0:0, 0:2, 0:3) в пользу гостей. Для «Питтсбурга» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский форвард гостей Евгений Малкин, который оформил дубль и отметился передачей. Две шайбы также забросил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. По два балла за результативность набрали Фил Кессел (1+1) и Джейк Гюнцель (0+2). Голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит оформил шат-аут, отразив 29 бросков.

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут 41 секунду, совершил 3 броска, а также стал одним из немногих, кто сумел завершить матч с положительным показателем полезности.