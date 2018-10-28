Пашков: у «Трактора» идея-фикс — тренер должен быть местным воспитанником

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о выступлении челябинского «Трактора» в регулярном сезоне КХЛ.

«В нашем хоккее несколько клубов, у которых есть идея-фикс — их тренер должен быть местным воспитанником. И здесь характерный пример — как раз «Трактор». Мне трудно понять, на основании каких качеств, за исключением челябинской прописки, был сделан выбор в пользу Тертышного.

Версия с личными проблемами Германа Титова прозвучала увлекательно. Но мне, честно говоря, обидно за этого специалиста, которым жонглируют уже не в первом клубе КХЛ. Возможно, Титов мягковат для работы в нашем хоккее, который отличается жёсткостью, причём не только на льду, но и в кабинетах. Но, считаю, в «Тракторе» он так и не получил шанса, которого заслуживает.

Игроки «Трактора» чувствовали, что Титов является временщиком, но всё выглядит так, что перестановка на тренерском мостике не изменила их отношения и к новому специалисту. В этом печальный урок жонглирования тренерами, которое началось еще с Анвара Гатиятулина», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.