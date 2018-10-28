Торторелла — о победе: «Коламбус» играл слишком слабо, отстойный матч

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла несмотря на победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ) остался крайне недоволен качеством игры команды.

«У нас было два отличных меньшинства, мы не дали сопернику забить при численном преимуществе. Но мы играли слишком слабо. Надеюсь, что в матче с «Сент-Луисом» всё будет по-другому. Мы нашли свою игру, повели, но соперник всё перевернул, а мы просто поддались. Третий период был просто ужасен, я просто разочарован общим усилием. Спецбригада большинства была восхитительна, но сыграли мы отстойно», — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин, набравший в сумме 3 балла (2+1) за результативность в матче. По три очка в составе победителей также набрали Кэм Аткинсон (2+1) и Пьер-Люк Дюбуа (1+2). Голкипер хозяев Йоонас Корписало отразил 34 броска.