Семь игроков КХЛ — в заявке сборной Швеции на Кубок Карьяла—2018

Сборная Швеции определилась с заявкой на второй этап Еврохоккейтура – Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 8 по 11 ноября. Помимо шведов в турнире примут участие сборные России, Чехии и Финляндии.



Вратари: Ларс Юханссон (ЦСКА), Магнус Хелльберг (СКА);

Защитники: Виктор Лёв («Йокерит»), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Симон Бертильссон («Брюнес»), Йеспер Шеллгрен («Лулео»), Филип Хольм («Торпедо»), Линус Арнессон («Эребру»), Лукас Бенгтссон («Линчёпинг»), Йоэль Перссон («Векшё»);

Нападающие: Деннис Расмуссен («Металлург» Мг), Йон Норман («Йокерит»), Антон Ландер («Ак Барс»), Антон Рёдин («Давос»), Йоаким Ньюгард («Ферьестад»), Якоб Лилья («Юргорден»), Ник Сёренсен («Линчёпинг»), Даниэль Бродин («Юргорден»), Эмиль Ларссон («Лулео»), Якоб Юсефсон («Юргорден»), Антон Ведин («Тимре»), Линус Фрёберг («Векшё»), Йонатан Давидссон («Юргорден»), Линус Юханссон («Ферьестад»).