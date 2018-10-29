Ковыршин: минское «Динамо» не может найти пути выхода из ямы

Нападающий минского «Динамо» Евгений Ковыршин поделился впечатлениями от проигранного матча с хабаровским «Амуром» (3:6). Поражение стало для клуба 11-м подряд, это антирекорд минчан.



«Не получилось сегодня победить. Нам нужен результат, его пока нет. Долгая беседа в раздевалке после матча? Обычный разговор внутри команды, надо что-то делать, решать. Будем дальше стараться, биться, играть. Пока не можем найти пути выхода. Многие компоненты не получаются. Понимаем ли мы тренера? Да, понимаем, стараемся выполнять установки тренера, но пока не получаемся. Как выйти из этой ямы? Для начала надо выиграть одну игру, дальше будет лучше», — передаёт слова Ковыршина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

