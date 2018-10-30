Каменский — о KHL World Games: первый блин точно не вышел комом

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился мнением о KHL World Games, в рамках которых «Слован» проиграл два матча ЦСКА и СКА с общим счётом 0:16.

«Не могу сказать, что вот такие неконкурентные результаты кого-то радуют. Но самое главное всё-таки то, что первый шаг в Европу сделан, причём Вену никак нельзя назвать нехоккейным или последним городом Старого Света. Учитывая хорошую посещаемость игр, первый блин точно не вышел комом.

Я бы не увлекался здесь теориями заговора, тем более что болельщики увидели и по достоинству оценили целую серию красивейших комбинаций и голов. Опыт игр в Вене, а также в Таллине с участием «Йокерита», «Спартака» и «Северстали» будет изучаться. Да, может быть, ещё более интересными стали бы вынесенные в Европу дерби ЦСКА — СКА. Здесь вопрос открыт», — цитирует Каменского Russia-Hockey.