Нумминен: Лайне почти как Селянне, все его знают, уважают и следят за ним

Легендарный финский защитник Теппо Нумминен поделился ожиданиями от вынесенных матчей НХЛ в Финляндии, в которых сыграют «Виннипег Джетс» Патрика Лайне и «Флорида Пантерз» Александра Баркова.

«Лайне почти как Теэму Селянне. Его все знают, уважают и следят за ним. Всё началось с того, что сборная Финляндии выиграла молодёжный чемпионат мира, который проходил у нас в стране в 2016 году. Это был настоящий праздник.

В Финляндии «Виннипег» и команда из этого города всегда были на особом счету. Поговорите с финнами. Не уверен, что люди знают, где конкретно находится этот город, но думают, что это почти столица Канады. Так здесь его воспринимают. Финны много знают о «Джетс», истории клуба, потому что между нами всегда была связь.

О предстоящих матчах много говорят, интерес к ним огромен, потому что это настоящие игры, а не товарищеские матчи. Все понимают, что они важны для команд. Все ждут их. А ещё мы увидим двух лучших игроков из Финляндии. Поэтому это так интересно», — цитирует Нумминена официальный сайт НХЛ.