Рутерфорд: «Питтсбургу» повезло с такими звёздами, как Малкин и Кросби

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением о ситуации с «Торонто Мэйпл Лифс», который лишился на месяц центрфорварда Остона Мэттьюса. Функционер выразил мнение, что «кленовые листья» справятся с такой потерей.



«Нам повезло, что в нашей команде есть такие звезды, как Сид и Малкин. Если один из них выбывает, второй всегда готов сыграть за себя и за него. В прошлых сезонах Бонино справлялся с новыми обязанностями. Далеко не все команды в лиге обладают такой глубиной состава по центру. Но „Торонто“ повезло в этом плане. У них есть надёжные центральные в лице Тавареса и Кадри», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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