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Занковец: в профессиональном плане не занимаюсь ничем, жду предложений

Занковец: в профессиональном плане не занимаюсь ничем, жду предложений
Хоккей / КХЛ

Известный тренер Эдуард Занковец рассказал, что в данный момент ждёт предложений о работе.

«Сейчас есть свободное время, поэтому, когда приглашают на телевидение временно стать комментатором, не отказываюсь. Случается это примерно раз в месяц.

Пока в профессиональном плане ничем не занимаюсь. Жду предложений. Они могут поступить быстро, а можно ждать и долгое время. Такова специфика тренерской работы.

Есть ли предложения из белорусских клубов? Скажем так: есть цели, которые и хотелось бы перед собой ставить, но среди белорусских клубов такие не рассматриваются.

Согласился бы возглавить минское «Динамо»? Без комментариев", — приводит слова Занковца „Народная воля“.

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