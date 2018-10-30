Занковец: в профессиональном плане не занимаюсь ничем, жду предложений

Известный тренер Эдуард Занковец рассказал, что в данный момент ждёт предложений о работе.



«Сейчас есть свободное время, поэтому, когда приглашают на телевидение временно стать комментатором, не отказываюсь. Случается это примерно раз в месяц.



Пока в профессиональном плане ничем не занимаюсь. Жду предложений. Они могут поступить быстро, а можно ждать и долгое время. Такова специфика тренерской работы.



Есть ли предложения из белорусских клубов? Скажем так: есть цели, которые и хотелось бы перед собой ставить, но среди белорусских клубов такие не рассматриваются.



Согласился бы возглавить минское «Динамо»? Без комментариев", — приводит слова Занковца „Народная воля“.



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