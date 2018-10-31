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«Айлендерс» в гостях обыграл «Питтсбург», «Коламбус» дома уступил «Детройту»

«Айлендерс» в гостях обыграл «Питтсбург», «Коламбус» дома уступил «Детройту»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей. «Пингвинз» прервал серию из четырёх побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард гостей Джордан Эберле, который оформил дубль. По два балла за результативность в составе «Питтсбурга» набрали Сидни Кросби (1+1), Доминик Симон (1+1) и Джейми Олексяк (0+2). Заброшенной шайбой отметился Евгений Малкин.

В параллельной встрече «Коламбус Блю Джекетс» в домашней встрече уступил «Детройт Ред Уингз» — 3:5 (0:3, 0:0, 3:2). Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Дилан Ларкин, набравший 3 (2+1) очка.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 37 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 6
2:2, 0:3, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Лэдд (Фильппула, Пулок) – 10:43 (5x5), 0:2 – Нельсон (Бейли, Мартин) – 12:28 (5x5), 1:2 – Симон (Кросби, Дюмулен) – 14:24 (5x5), 2:2 – Кросби (Олексяк) – 17:41 (5x5), 2:3 – Мартин (Чижикас) – 29:32 (5x5), 2:4 – Эберле (Барзал, Ледди) – 31:56 (5x4), 2:5 – Эберле (Барзал, Пелеч) – 33:49 (5x5), 3:5 – Малкин (Кессел, Олексяк) – 41:23 (5x5), 3:6 – Кюнхакль (Ледди, Пулок) – 49:44 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2018, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3 : 5
0:3, 0:0, 3:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Расмуссен (Ванек, Нюквист) – 01:06 (5x4), 0:2 – Ларкин (Хельм) – 09:30 (4x5), 0:3 – Манта (Ларкин, Кронвалль) – 13:33 (5x5), 1:3 – Андерсон (Хянникяйнен, Мюррей) – 42:48 (5x5), 2:3 – Нутиваара (Хянникяйнен) – 49:59 (5x5), 3:3 – Дюбуа – 51:20 (5x5), 3:4 – Бертуцци (Холовски) – 56:36 (5x5), 3:5 – Ларкин – 59:17 (en)
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