«Айлендерс» в гостях обыграл «Питтсбург», «Коламбус» дома уступил «Детройту»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 6:3 (2:2, 3:0, 1:1) в пользу гостей. «Пингвинз» прервал серию из четырёх побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард гостей Джордан Эберле, который оформил дубль. По два балла за результативность в составе «Питтсбурга» набрали Сидни Кросби (1+1), Доминик Симон (1+1) и Джейми Олексяк (0+2). Заброшенной шайбой отметился Евгений Малкин.

В параллельной встрече «Коламбус Блю Джекетс» в домашней встрече уступил «Детройт Ред Уингз» — 3:5 (0:3, 0:0, 3:2). Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Дилан Ларкин, набравший 3 (2+1) очка.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 37 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.