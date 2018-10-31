Тейлор: «Сибирь» играла не лучшим образом, было тяжело вновь привыкнуть к КХЛ

Канадский голкипер «Сибири» Дэнни Тейлор рассказал о неудачном старте сезона для команды и о своём решении вернуться в Новосибирск.

«Последние матчи мы проводим лучше. Сейчас нужно больше фокусироваться на мелких вещах, на деталях, и результаты придут. Мы много общаемся, разбираем матчи при помощи видео… Нужно вернуться к базовым вещам и понять, что сейчас нашей команде нужен в первую очередь результат и тогда всё поменяется.

Возвращение в КХЛ? Было тяжело вновь привыкнуть, к тому же и команда действовала не лучшим образом. Сейчас всё стало лучше. Главное — ничего не выдумывать, не создавать себе лишнюю ненужную работу на льду. Вы можете представить, как команде было тяжело в первый месяц. Так что не стоит об этом лишний раз вспоминать. Нужно жить сегодняшним днём, сегодняшним, каждой отдельно взятой игрой.

Как далось решение вернуться в «Сибирь»? Оно было очень лёгким, ведь я здесь играл два года назад. Люблю этот город, команду, организацию. Конечно, хотелось бы видеть другие результаты… Но это неправда, что мы не выкладываемся на льду. Все ребята отдают всё, что есть. Нужно просто забыть про то, что было на старте сезона. Результаты придут, это дело времени», — цитирует Тейлора официальный сайт КХЛ.