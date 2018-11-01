Торторелла: если бы у Бобровского был новый контракт, он бы играл чаще

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс Джон Торторелла объяснил, почему не выпускал с первых минут основного голкипера команды Сергея Бобровского в трёх предыдущих матчах.

«Если бы у Бобровского был подписан новый контракт — а у него истекает трёхлетнее соглашение — он, вероятно, играл бы в двух предыдущих матчах», — приводятся слова Тортореллы в «твиттере» 1stOhioBattery.

Российский вратарь пропустил встречи с «Сент-Луис Блюз» (7:4) и «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ). Он остался в запасе и в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:5), однако вышел на замену после того, как Йоонас Корписало пропустил три гола за 13 минут. В этом сезоне 30-летний Бобровский одержал две победы в семи матчах при коэффициенте надёжности 3,58 и проценте отражённых бросков 88,2.