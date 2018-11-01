Николай Голдобин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В единственном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» дома одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:2.

Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 18 минут и 53 секунды, за которые однажды бросил в створ ворот Кори Кроуфорда и заблокировал два броска по воротам Якоба Маркстрёма. Голдобин установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Прежнее достижение равнялось 18.41 в игре с «Питтсбург Пингвинз» (0:5).

В этом сезоне 23-летний нападающий сыграл 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафа. В среднем за игру Голдобин проводит на льду ровно 14 минут.