Тертышный: «Трактор» провёл хорошую игру, но не дотерпел в концовке

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Барысом» (4:3 ОТ).



«Заработали сложные два очка. Ребята, молодцы, провели хорошую игру. В конце не дотерпели немножко.



Соперник давил весь третий период. Видимо была усталость и небольшая потеря концентрации. В овертайме смогли пойти в атаку и забить этот нужный гол», – приводит слова специалиста официальный сайт астанинской команды.



Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, заброшенную шайбу на свой счёт записал нападающий команды хозяев Антон Сагадеев. Через несколько минут «Трактор» сумел сравнять счёт благодаря голу Йонаса Энлунда. Во втором периоде гости упрочили преимущество благодаря точному броску Антона Глинкина. В концовке «Барыс» сумел отыграться и перевести встречу в овертайм: на два гола Даррена Дица гости ответили только шайбой Александра Рыбакова. В овертайме победную шайбу забросил Александр Шаров.



«Барыс» отыграл две шайбы в концовке, но уступил «Трактору» в овертайме