Р. Ротенберг и Беттмэн обсудили идею проведения игр между клубами КХЛ и НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг встретился в Хельсинки с руководителями НХЛ — комиссаром Гэри Беттмэном и главой профсоюза игроков НХЛ Дональдом Фером.



На встрече, которая носила неофициальный характер, присутствовал также президент ИИХФ Рене Фазель. Стороны обсуждали развитие мирового хоккея, а также возможность проведения отдельного матча или серии между клубами НХЛ и КХЛ.



«Да, действительно, такая встреча была. Мы пригласили руководителей НХЛ на матчи нашей „Хоккейной классики“. В НХЛ заинтересовались нашим предложением о матчах между клубами двух лиг. Переговоры об этом, безусловно, продолжатся. Проведение таких матчей поможет развитию мирового хоккея», — сказал Ротенберг в интервью «Чемпионату».

Финансы или календарь? Что мешает провести матчи между чемпионами КХЛ и НХЛ Или Гэри Беттмэну просто это не нужно.