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Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома в серии буллитов взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 ОТ.

На седьмой минуте Доминик Симон вывел гостей вперёд, во втором игровом отрезке «островитяне» усилиями Джоша Бейли восстановили равновесие. В середине третьего периода команды обменялись голами – на шайбу Андерса Ли точным броском в большинстве ответил форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В серии буллитов победу хозяевам принёс всё тот же Бейли.

У Малкина, кроме гола, показатель полезности «-1», пять бросков в створ, нереализованный буллит, 43% выигранных вбрасываний, игровое время составило 21.27 минуту.

В параллельном матче «Даллас Старз» без Александра Радулова на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1. На голы Джейми Бенна и Девина Шора хозяева ответили лишь точным броском Патрика Марло.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 2
0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Симон (Гюнцель, Мяяття) – 06:20 (5x4), 1:1 – Бейли (Чижикас) – 34:46 (4x5), 2:1 – Ли (Хики, Нельсон) – 50:11 (5x5), 2:2 – Малкин (Летанг, Кессел) – 52:02 (5x4), 3:2 – Бейли – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2018, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Бенн (Сегин, Клингберг) – 31:55 (5x5), 0:2 – Шор (Янмарк, Сегин) – 44:43 (5x5), 1:2 – Марло (Таварес, Рилли) – 56:51 (6x4)
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