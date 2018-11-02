Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома в серии буллитов взял верх над «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 ОТ.

На седьмой минуте Доминик Симон вывел гостей вперёд, во втором игровом отрезке «островитяне» усилиями Джоша Бейли восстановили равновесие. В середине третьего периода команды обменялись голами – на шайбу Андерса Ли точным броском в большинстве ответил форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. В серии буллитов победу хозяевам принёс всё тот же Бейли.

У Малкина, кроме гола, показатель полезности «-1», пять бросков в створ, нереализованный буллит, 43% выигранных вбрасываний, игровое время составило 21.27 минуту.

В параллельном матче «Даллас Старз» без Александра Радулова на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:1. На голы Джейми Бенна и Девина Шора хозяева ответили лишь точным броском Патрика Марло.